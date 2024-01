Platz für 10.000 Menschen : Größtes Kreuzfahrtschiff der Welt legt ab

28.01.2024 | 08:55 |

Das größte Kreuzfahrtschiff der Welt, die "Icon of the Seas", ist von Miami aus zu seiner Jungfernfahrt in See gestochen. Knapp 10.000 Menschen finden auf dem Luxusliner Platz.