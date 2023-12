Trauer um ehemaligen ZDF-Intendanten Stolte

von C. Haas / A. Stern 12.12.2023 | 17:00 |

Dieter Stolte ist am Wochenende in Berlin im Alter von 89 Jahren gestorben. Er leitete 20 Jahre (1982-2002) das ZDF und war bis zuletzt eine profilierte Stimme in der Medienwelt.