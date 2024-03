Gaza-Stadt : Kämpfe um Al-Schifa-Krankenhaus halten an

21.03.2024 | 07:38 |

In Gaza-Stadt halten die erneuten Kämpfe um das Al-Schifa-Krankenhaus weiter an. Israels Armee hat nach eigenen Angaben in den letzten drei Tagen etwa 90 Kämpfer der Hamas getötet.