Nachrichten | heute - Wieder Erdbeben in Mittelitalien

Italien ist heute Morgen wieder von einem starken Erdbeben erschüttert worden. Der Erdstoß, der auch in der Hauptstadt Rom und in Florenz zu spüren war, hatte offenbar eine Stärke von 6,6. Bilder aus der Stadt Norcia in Mittelitalien zeigen schwer …