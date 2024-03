Gesundheitlich angeschlagen : Papst Franziskus sagt Kreuzweg-Prozession ab

30.03.2024 | 09:00 |

Papst Franziskus hat die traditionelle Kreuzweg-Prozession am Kolosseum kurzfristig abgesagt. Er wolle sich für die Osternacht und die Messe am Sonntag schonen, so der Vatikan.