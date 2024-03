WHO schlägt Alarm : Cholera-Infektionen nehmen rasant zu

21.03.2024 | 08:47 |

Die WHO warnt in Anbetracht der rasant gestiegenen Zahl der Cholera-Fälle vor einem akuten Mangel an Impfstoffen. Am schwersten betroffen sind Länder wie Sambia und Simbabwe.