Nordrhein-Westfalen : Razzia in der Türsteher-Szene

05.05.2024 | 09:46 |

In Nordrhein-Westfalen hat es in mehreren Großstädten eine Razzia in der Türsteher-Szene gegeben. 650 Beamte suchten nach Verbindungen zu kriminellen Familienclans.