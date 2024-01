Schnee und Eis sorgen erneut für Chaos

von Susana Santina 18.01.2024 | 17:00 |

Auch am Donnerstag hat das Wetter in weiten Teilen Deutschlands für Störungen und Unfälle gesorgt. Am Frankfurter Flughafen fielen Flüge aus, auf vielen Autobahnen gab es Staus.