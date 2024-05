Blitzeinschläge und überflutete Keller

von Stefanie Bechtel-Gareiß 03.05.2024 | 12:00 |

Vor allem in West-, aber auch in Süddeutschland ist es am Donnerstagabend und in der Nacht auf Freitag wegen Starkregens und Gewitters zu zahlreichen Feuerwehreinsätzen gekommen.