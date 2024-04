In Russland und Kasachstan : Ural-Hochwasser steigt weiter

12.04.2024 | 13:00 |

In den Überschwemmungsgebieten in Südrussland sind die Fluten weiter gestiegen, mehr als zehntausend Häuser sind bereits überflutet. Auch in Kasachstan bleibt die Lage kritisch.