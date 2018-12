Nachrichten - Außeneinsätze für Reparaturen (8/16)

Schlamperei könnte auch die Ursache für das Leck an der Sojus-Kapsel sein, die Gerst ins All gebracht hatte. Russische Kosmonauten können es bei einem Außeneinsatz verschließen. Auch Gerst muss ins All, um zu reparieren – diesmal allerdings an der Außenhaut der ISS.