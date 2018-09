Nachrichten - Neolithischer Wandverputz, ca. 5800 v. Chr. (2/10)

Wie schon der Titel der Ausstellung andeutet, dreht sich in der Ausstellung alles um Mobilität. So haben vermutlich Nachkommen von Zuwanderern aus Vorderasien diesen bemalten Lehmputz in einem Pfahlbau im Bodensee hinterlassen. Der Wandschmuck stellt eine Frauenfigur dar.