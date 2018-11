Superhelden-Schöpfer Stan Lee gestorben

Nachrichten - Eine Karriere voller "POW!" und "BANG!" (6/8)

Der 1922 in New York geborene Stanley Martin Lieber begann 1939 als Assistent beim Verlag Timely Comics zu arbeiten, der später Marvel heißen sollte. Seine Lückenfüller-Texte in Ausgabe 3 des "Captain America"-Comics im Jahr 1941 werden als Debüt in einer Karriere voller "POW!" und "BANG!" gesehen.