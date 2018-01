Nachrichten - Ford Mustang "Bullitt": Die Legende geht weiter (3/7)

Auf Glamour und Pferdestärken setzt in Detroit auch Ford. Die Amerikaner stellen unter anderem den neuen Mustang vor. Die neueste Version des legendären Sportwagens, das Sondermodell "Bullitt", leistet satte 475 PS. Warum "Bullitt"? Der Name stammt vom gleichnamigen Thriller aus dem Jahr 1968. In "Bullitt" fuhr Schauspieler Steve McQueen den damals aktuellen Mustang. Weshalb es auch ins Bild passt, dass die neue Version in Detroit von Molly McQueen präsentiert wird - der Enkeltochter Steves.