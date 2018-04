Nachrichten - "Das Christentum gehört zweifelsfrei zu Deutschland. Das Judentum gehört zweifelsfrei zu Deutschland. Das ist unsere christlich-jüdische Geschichte. Aber der Islam gehört inzwischen auch zu Deutschland." (2/7)

Der damalige Bundespräsident Christian Wulff in seiner Rede zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober 2010. An dem Satz entzündet sich eine lange Debatte; er ist auch heute noch häufig Referenzpunkt in der Diskussion zu dem Thema.