UNICEF-Foto des Jahres

Nachrichten - UNICEF-Bilder des Jahres: Nichts ist vorbei (12/13)

Aleppo und Homs in Schutt: Selbst wenn der IS vertrieben wurde, herrscht in Syrien kein Friede. Victoria ist dorthin zurückgekehrt. Das Haus zerstört, Schulen auch. Hilfe ist nicht in Sicht.