Nachrichten - Fake (10/11)

Das mit der Inszenierung kann dann aber auch in die (Taucher-)Hose gehen: 2011 hatte er sich filmen lassen, wie er Bruchstücke antiker griechischer Vasen an der Meerenge von Kertsch an Land brachte. Ein Sprecher räumte dann aber ein: Die Szene war gestellt. Er fügte hinzu: Die Inszenierung sei offensichtlich und "völlig normal".