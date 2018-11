Von Micky zu den Minions

Nachrichten - Robin Hood, USA 1973 (6/7)

1973 waren Trickfilme natürlich schon in Farbe. Erkennt jemand den Bären hier aus "Robin Hood"? Genau, er erinnert stark an Balou aus dem Dschungelbuch. Tatsächlich wurden aus Kostengründen viele von Balous Bewegungsabläufen übernommen – was Kritiker Disney damals ankreideten.