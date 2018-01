Nachrichten - Golden Globe: Beste Regie (6/17)

Sein Fantasyfilm hat die Jury in diesem Jahr überzeugt: "Shape of Water - Das Flüstern des Wassers" hat Guillermo del Toro den ersten Golden Globe eingebracht. Nach dem Hauptpreis des Goldenen Löwen bei den Filmfestspielen in Venedig 2017 wurde del Toro nun für die beste Regie ausgezeichnet. "Shape of Water" startet am 15. Februar 2018 in den deutschen Kinos.