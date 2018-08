Helden der Raumfahrt

Nachrichten - April 1981: John Young und Robert Crippen im ersten Space Shuttle (8/16)

Mit wiederverwertbaren Raumschiffen wollte die NASA die Kosten senken: Am 12. April 1981 hob die "Columbia" ab, mit den Piloten John Young und Robert Crippen an Bord. Im Februar 2003 wird die "Columbia" beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre in Tausende Stücke zerrissen - sieben Astronauten sterben.