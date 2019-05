Japans Kaiser dankt ab: Die Ära Akihito in Bildern

Nachrichten - Geburt eines Thronfolgers (1/14)

Nach vier Töchtern darf das japanische Kaiserpaar bei seiner Geburt aufatmen. Am 23. Dezember 1933 kommt Akihito Tsuyu No Mija in Tokio zur Welt. Ein Thronfolger ist geboren. Sein Name bedeutet auf Deutsch: Nachfolger der erleuchteten Güte.