Die Top-Ten der schrägsten neuen Arten

Einzeller "Ancoracysta twista"

An einem völlig unerwarteten Ort entdeckten Forscher den Einzeller "Ancoracysta twista": In einem Aquarium in San Diego im US-Bundesstaat Kalifornien. Gefunden wurde der Einzeller an einer Koralle - wo und wie er in der Natur lebt, wissen die Forscher noch nicht.