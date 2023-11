25 Jahre Google: Wie Google zu einem mächtigen Player wurde

Silicon Valley, 1998. Es ist das Google-Gründungsjahr. Alles begann in einer Garage. Heute ist Google einer der wertvollsten Konzerne der Welt. 04.09.2023 | 3:03 min

Vor 25 Jahren wurde Google gegründet. Heute ist der Internetriese so mächtig wie nie zuvor. Über den weltweiten Einfluss von Google berichtet ZDF-Börsenexperte Frank Bethmann. 04.09.2023 | 1:41 min

Mehr als eine Suchmaschine

Google habe "das Suchen nach Informationen einfacher gemacht", so der Netzaktivist Markus Beckedahl. Allerdings kontrolliere das Unternehmen auch „mehrere Märkte parallel". 04.09.2023 | 6:32 min

Suchergebnis oder bezahlte Anzeige?

Google weist zwar mit einem Schriftzug darauf hin, dass diese Inhalte Anzeigen sind, ansonsten sehen sie aber aus wie normale Suchergebnisse. "Wir haben in Studien festgestellt, dass ein Großteil der deutschen Nutzenden nicht in der Lage ist, zu unterscheiden, was eine Anzeige ist und was ein Suchergebnis ist", sagt Lewandowski.