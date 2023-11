Big Tech und Demokratie: Ist das freie Internet bald tot?

Martin Andree : Wenn man sich anschaut, wie der Traffic im Netz verteilt ist, sieht man sofort: Eine Handvoll Konzerne besitzt das Netz, fast alle anderen gehen leer aus. Besonders problematisch ist, dass die Top-Angebote jeweils einen ganzen Markt monopolisieren: Google den Markt für Suchmaschinen, Youtube den Markt für Gratis-Video-on-Demand, also quasi Online-Fernsehen, Facebook und Instagram für Social Media und so fort.

Andree: Natürlich - was sollen sie auch anderes tun? Sie sitzen in der Todesfalle: Ihre Zukunft liegt ausschließlich in den digitalen Kanälen. Aber die gehören Big Tech. Um überhaupt winzige Anteile an Aufmerksamkeit für ihre Inhalte zu ergattern, haben sie keine Wahl - sie müssen die Plattformen füttern, die ihre schlimmsten Feinde sind.