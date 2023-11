Wie Meta vom Twitter-Chaos profitieren will

Die neue App Threads ist bereits in den App-Stores für iPhones und Android-Smartphones verfügbar.

Der Facebook-Mutterkonzern Meta versucht offensichtlich, aus dem von Twitter-Eigentümer Elon Musk gestifteten Chaos bei dem Kurzbotschaftendienst Profit zu schlagen. Mit der App Threads steht seit Montag eine ähnlich wie Twitter gestaltete App von Meta in den Startlöchern.

Twitter-Alternative Threads in den Startlöchern

Die neue Meta-App wird nun in den App-Stores für iPhones und Android-Smartphones aufgeführt und soll in den kommenden Tagen heruntergeladen werden können. In der Beschreibung der App heißt es: