Konkret sieht der Plan, den Olaf Scholz im Rahmen der OECD aushandelt und der beim G20-Treffen in Venedig im Juli 2021 grundsätzlich beschlossen wurde vor, dass international agierende Konzerne mit einer weltweiten Mindeststeuer in Höhe von 15 Prozent besteuert und Gewinne zwischen den Ländern fairer verteilt werden. Das Netzwerk Steuergerechtigkeit hat exklusiv für frontal am Beispiel von Netflix und Google berechnet, inwieweit sich deren Steuerlast in Deutschland dadurch verändern würde.