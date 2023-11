US-Tech-Branche: Google-Mutter Alphabet streicht 12.000 Jobs

Entlassungswelle in Tech-Branche : Google-Mutter Alphabet streicht 12.000 Jobs

20.01.2023 | 13:51 |

Entlassungswelle in der Tech-Branche: Auch Google-Mutterkonzern Alphabet will Stellen streichen. 12.000 Jobs sollen wegfallen, kündigte Firmenchef Sundar Pichai in einer Mail an.