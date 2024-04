Astronaut Gerst: "Großartige Zeit, Astronaut zu sein"

Um uns herum beschleunigen alle Weltraumagenturen ihre Investments. Wir haben bald vier Nationen, die Menschen in den Weltraum und zurückbringen können: Indien, China Russland und USA . Und das heißt, wir als Europäer müssen uns aussuchen, ob wir damit bei dem Club dabei bleiben oder ob wir in Zukunft außen vor sind. Diese Entscheidung steht jetzt an, sonst ist es zu spät.