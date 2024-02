Europas Raumfahrt sucht mit Hilfe aus Bremen den Neustart

Die erste Ariane-6-Oberstufe aus Bremen erreicht einen Meilenstein für den Sommer-Erstflug. 05.02.2024 | 1:44 min

An diesem Montagmorgen sollte in Bremen ein wichtiges Element der europäischen Trägerrakete Ariane 6, nämlich deren Oberstufe, verladen werden. Doch starke Windböen verhinderten dies. Am späten Dienstagnachmittag soll ein neuer Versuch beginnen.

Die Oberstufe der Ariane 6 soll von Bremen aus über Le Havre in Frankreich zum europäischen Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana gebracht werden.

Auf einen neuen Start hofft auch dringend die europäische Raumfahrt: Ursprünglich für 2020 geplant, wurde der Jungfernflug der Trägerrakete Ariane 6 immer wieder verschoben. Nun wird in Bremen die erste Oberstufe, die ins All fliegen wird, verladen.

Die Oberstufe aus Bremen gilt als Gehirn der Ariane

In Bremen soll die Oberstufe der Ariane bald wie am Fließband produziert werden

Die Oberstufe der Ariane 6 ist mit einem Triebwerk ausgestattet, das bis zu viermal gezündet werden kann, um so mehrere Satelliten in verschiedenen Umlaufbahnen abzusetzen. Gründe für die Verzögerungen im Zeitplan sieht Chief Operating Officer Franzeck neben der Corona-Pandemie vor allem in der Komplexität der Aufgabe. Bei dem Hochtechnologie-Programm habe man "manche Dinge erst auf dem Weg" entdeckt.

In Bremen sollen die Oberstufen zukünftig wie am Fließband produziert werden, das soll die Rakete günstiger und konkurrenzfähiger machen. Mindestens 40 Prozent billiger als die Vorgängerrakete Ariane 5, so lautete der ursprüngliche Auftrag an die europäische Weltraumagentur ESA. Eine Oberstufe im Monat hat sich der Raketenbauer vorgenommen, sobald die Produktion voll angelaufen ist.