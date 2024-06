Bertelsmann-Studie: Alleinerziehende stark von Armut bedroht

Alleinerziehende Familien sind einer Studie zufolge nach wie vor stark von Armut betroffen. Vier von zehn alleinerziehende Familien gelten als armutgefährdet, wie aus einer am Dienstag in Gütersloh veröffentlichten Studie der Bertelsmann-Stiftung hervorgeht.

Als armutsgefährdet gelten in dem Bericht Haushalte, deren Einkommen weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens aller Haushalte beträgt. Er trägt den Titel "Alleinerziehende in Deutschland" und beruht unter anderem auf Daten des Statistischen Bundesamts. Quelle: KNA

Mehr alleinerziehende Familien seit 2019

Zwar sind diese Anteile etwas geringer als bei Elternteilen in Paarfamilien, alleinerziehende Mütter arbeiten allerdings häufiger in Vollzeit als Mütter in Paarfamilien.

14,2 Millionen Menschen in Deutschland lebten 2022 in Armut, wie der Armutsbericht des Paritätischen Gesamtverbands zeigt.

Problem: Unterhaltszahlungen, die ausfallen

Im Osten leben mehr alleinerziehende Familien

Der Anteil stieg im Westen in den vergangenen Jahren an, während er im Osten ungefähr gleich blieb.

Garrit lebt mit seiner Mutter in Berlin Pankow. Viel Geld haben die beiden im Monat nicht zur Verfügung. So wie er leben rund 2,7 Millionen Kinder in Deutschland in Armut.

