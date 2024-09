ARD/ZDF-Medienstudie: Nutzung non-linearer Inhalte stagniert

Medienkonsum sinkt insgesamt

Demnach nutzt die Bevölkerung ab 14 Jahren pro Kopf Medien für 384 Minuten pro Tag, das sind knapp sechseinhalb Stunden. Gegenüber dem Vorjahr sind das 28 Minuten weniger, was an einem Rückgang der linearen Mediennutzung liegt.

Videonutzung bevorzugt non-linear, Audio linear

ARD und ZDF stellen sich als Streaming-Anbieter neu auf. Die Technologie für die Mediatheken wird in Zukunft von einer gemeinsamen Tochter-Firma entwickelt.

Nutzung des klassischen Fernsehens sinkt

Die Reichweiten von Fernsehsendungen in Mediatheken oder auf YouTube bleiben hingegen konstant, ebenso wie die von Videos bei Streamingdiensten. Netflix erzielt mit 35 Prozent die höchste wöchentliche Reichweite, gefolgt von Amazon Prime Video sowie der ARD Mediathek und der ZDFmediathek

Jüngere nutzen mehr Streamingdienste

Podcasts und Musikstreaming wie im Vorjahr

Social Media: Instagram bevorzugt, WhatsApp startet gut

Wachstum zeigt sich teilweise bei Social-Media-Anbietern. Hier kann Instagram seine Reichweite um drei Prozentpunkte steigern und wird nun von 37 Prozent der Bevölkerung mindestens einmal wöchentlich genutzt. Es liegt damit nun vor Facebook (konstant bei 33 Prozent). Auf dem dritten Rang folgt TikTok mit 18 Prozent Reichweite (plus 3 Prozentpunkte).

Mit 56 Prozent kennt mehr als die Hälfte der Bevölkerung WhatsApp-Kanäle, wobei 14 Prozent sie bereits genutzt haben. Dabei erfolgt die Nutzung durchaus interaktiv: zwei von fünf Nutzenden haben in Kanälen bereits selbst mit den zur Verfügung stehenden Emojis kommentiert.

Neue Studienform: Mehr Erkenntnisse fürs Programm

Florian Kumb, Leiter der ZDF-Hauptabteilung Programmplanung sieht viele Vorteile in der neuen Auswertungsform der Langzeitstudien.

Das 'Open Source'-Prinzip leistet damit einen Beitrag für die Forschung, den Medienmarkt und die Gesellschaft als Ganzes, in der Medien eine entscheidende Rolle spielen.

Insgesamt wurden für die ARD/ZDF-Mediennutzungsstudie 2.500 deutschsprachige Personen ab 14 Jahren in Deutschland befragt: per Telefon auf Basis einer repräsentativen Dual-Frame-Stichprobe und über ein repräsentatives Onlinepanel. Die Studie wurde vom Institut GIM in der Zeit vom 12. Februar bis zum 5. Mai 2024 durchgeführt.