Bad Oeynhausen: Festnahme nach tödlicher Attacke im Kurpark

Nach einem Angriff einer Gruppe auf zwei Männer in Bad Oeynhausen erlag das 20-jährige Opfer den schweren Verletzungen.

Nach einem tödlichen Angriff auf zwei junge Männer in Bad Oeynhausen in Nordrhein-Westfalen hat die Polizei einen 18-jährigen Tatverdächtigen festgenommen. Aufgrund zahlreicher Zeugenhinweise und intensiver Ermittlungsarbeit habe sich der dringende Tatverdacht gegen den Mann verdichtet.

Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwochabend mit. Der Mann sei am Mittwochnachmittag an seinem Wohnsitz festgenommen worden.