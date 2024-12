USA: Jäger wird von angeschossenem Bären erschlagen

Ein Mann im US-Bundesstaat Virginia ist von einem Bären erschlagen worden, der von einem Baum stürzte, nachdem auf ihn geschossen worden war. Wie das Department of Wildlife Resources von Virginia in einer Erklärung mitteilte, hatte eine Gruppe von Jägern den Bären verfolgt. Als dieser auf einen Baum flüchtete, habe einer der Männer auf das Tier geschossen. In einigen US-Bundesstaaten ist die Jagd auf Schwarzbären erlaubt.

Der Bär sei herabgestürzt und auf einen anderen Jäger gefallen, der etwa drei Meter von dem Baum entfernt stand. Der Vorfall ereignete sich den Angaben zufolge bereits am 9. Dezember in Lunenburg County. Der 58-Jährige erlag seinen Verletzungen am Freitag in einem Krankenhaus.