Bär in Slowakei getötet nach Attacken auf Menschen getötet

Er hatte mehrere Menschen angegriffen - jetzt ist er getötet worden: "Der Bär, der in Liptovsky Mikulas fünf Menschen verletzt hat, wurde gestern erfolgreich erschossen", erklärte der slowakische Umweltminister Tomas Taraba am Mittwoch in einem Onlinedienst. Taraba betonte, dass eine biometrische Drohne eingesetzt worden sei, um das Tier zu identifizieren. Kritiker argumentieren indes, es sei auf das falsche Tier gezielt worden.

Nach zwei Bären-Angriffen hatte der Touristenort in der Slowakei vergangene Woche den Notstand ausgerufen. Er liegt am Fuße der Tatra, rund 300 Kilometer von Bratislava entfernt. Wie eine Sprecherin von Liptovsky Mikulas mitteilte, attackierte ein Bär dort Mitte März fünf Menschen, darunter ein Kind. Nach Angaben der Sprecherin trieb sich der Bär im Zentrum des Ortes herum und attackierte die Menschen, bevor er sich in die umliegenden Wälder zurückzog. Zudem war eine 31-jährige Frau in der Umgebung des Ortes zu Tode gestürzt, als sie von einem Bären verfolgt wurde.