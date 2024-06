Zensus 2022: 1,4 Millionen Menschen weniger als gedacht

Die Bevölkerung Deutschlands ist zwischen 2011 und 2022 weniger stark gewachsen als bislang angenommen. Das geht aus den Ergebnissen des Zensus 2022 hervor, die am Dienstag in Berlin vorgestellt wurden.

Bevölkerung wuchs weniger stark als erwartet

1,6 Prozent weniger Einwohner

Der Zensus ermittelte zum Stichtag 15. Mai 2022 die Bevölkerungszahlen aller 10.786 Städte und Gemeinden. Im Durchschnitt hatte Deutschland zu diesem Stichtag 1,6 Prozent weniger Einwohnerinnen und Einwohner als bislang angenommen. In 56 Prozent dieser Gemeinden habe es am 15. Mai 2022 mindestens ein Prozent weniger Menschen gegeben.

In sieben Bundesländern waren die Abweichungen nach unten überdurchschnittlich, am deutlichsten mit jeweils minus 3,5 Prozent in den Stadtstaaten Berlin und Hamburg sowie in Mecklenburg-Vorpommern. Bremen und das Saarland wiesen gegenüber den bislang offiziellen Zahlen Abweichungen nach oben auf.