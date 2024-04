Ausstellung in Venedig: Biennale ehrt indigene Künstler

In Venedig ist die 60. Biennale eröffnet worden. Der israelische Pavillon ist zu, weil die Künstlerin ihn erst öffnen will, wenn ein Waffenstillstand im Gaza-Krieg vereinbart ist.

Bei der offiziellen Eröffnung am Samstag in der norditalienischen Lagunenstadt wurden zudem weitere Preise vergeben. Die italienisch-brasilianische Malerin und Bildhauerin Anna Maria Maiolino sowie die türkische Grafikerin und Fotografin Nil Yalter erhalten den Goldenen Löwen für ihr Lebenswerk.

Bester Nationaler Beitrag für Archie Moore

In seiner Ausstellung in den Giardini beschäftigt sich Moore mit der Geschichte der Aborigines, zu denen er selbst gehört: An den Wänden und der Decke der Ausstellung ist handschriftlich mit Kreide ein Stammbaum zweier Stämme der Ureinwohner Australiens aufgezeichnet.

Mataaho Collective: Preis für den besten Künstler

Die Kunstbiennale ist heute offiziell für Besucher eröffnet worden. In der norditalienischen Lagunenstadt wird zur 60. Ausgabe der Ausstellung, die bis zum 24. November geöffnet sein wird, ein internationales Kunstpublikum in den Giardini, dem Arsenale und weiteren Orten erwartet. Die Biennale gilt neben der documenta in Kassel als wichtigste Präsentation zeitgenössischer Kunst und zieht Künstler und Gäste an.