Landkreis in Bayern: Hier gibt es die meisten Cabrios

In keinem deutschen Zulassungsbezirk gibt es so viele Cabrios pro Einwohner wie im bayerischen Starnberg. Dort kommen auf 1.000 Einwohner 56 Pkw "mit offenem Aufbau", wie aus einer Statistik des Kraftfahrt-Bundesamtes hervorgeht, die die Nachrichtenagentur dpa ausgewertet hat. Fast jeder 11. Pkw ist dort oben offen.

Jochen Breyer recherchiert in der Welt der deutschen Superreichen: 237 Milliardäre zählt das Land, Tendenz steigend. Wer der reichste Deutsche ist, war lange geheim. Bis jetzt.

Auf den Plätzen zwei und drei des Cabrio-Rankings folgen der Hochtaunuskreis in Hessen und Bad Dürkheim in Rheinland-Pfalz mit 50 und 49 Cabrios pro 1.000 Einwohnern vor Baden-Baden und dem Landkreis München mit je 44 sowie Miesbach mit 43. Kaum überraschend - handelt es sich dabei durchweg um Landkreise mit besonders hohen durchschnittlichen Einkommen.

Ost-Städte mit geringer Cabrio-Dichte

Besonders niedrige Cabrio-Dichten pro 1.000 Einwohner ergeben sich dagegen in den Städten Jena mit 7, Halle an der Saale, Rostock, Leipzig und Frankfurt an der Oder mit je 8. Deutscher Durchschnitt sind 26.