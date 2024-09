Angreifer von getöteter Olympa-Athletin Cheptegei verstorben

Vier Tage nach dem grausamen Tod der ugandischen Olympia-Marathonläuferin Rebecca Cheptegei ist auch deren mutmaßlicher Angreifer an seinen Verletzungen gestorben. Das bestätigte die behandelnde Klinik in Kenia am Dienstag.

Bei dem Brandangriff wurde auch der 32 Jahre ehemalige Lebensgefährte von den Flammen erfasst und erlitt schwere Verbrennungen. Er erlag den Angaben zufolge am Sonntagabend im Moi-Krankenhaus in der westlichen Stadt Eldoret seinen Verletzungen.

Cheptegei bei Olympia und WM dabei

Cheptegei belegte bei den Olympischen Spielen in Paris im Marathon der Frauen den 44. Platz. Davor war die Athletin unter anderem bei der Weltmeisterschaft in Budapest 2023 auf Rang 14 gelaufen und hatte 2021 eine Goldmedaille bei den Berg- und Traillauf-Weltmeisterschaften in Chiang Mai gewonnen.

Immer wieder ähnliche Fälle in Kenia

Cheptegei soll am 14. September in der Nähe ihres Elternhauses in Ostuganda beigesetzt werden, wie das Olympische Komitee Ugandas mitteilte. Ihr Vater hatte Reportern erzählt, dass seine Tochter mit ihrem ehemaligen Lebensgefährten in Kenia über das Grundstück stritt, auf dem Cheptegei mit ihrer Schwester und ihren Töchtern lebte.