Großes Club-Ranking: Köln vor Berlin - Ibiza tanzt ganz vorn

Hat es unter die besten zehn Clubs der Welt geschafft: Das "Bootshaus" in Köln. (Archivfoto)

Das Fachmagazin "DJ Mag" hat auch 2024 die angeblich 100 besten Clubs der Welt gekürt: Höchstplatzierte Location in Deutschland ist wieder das "Bootshaus" in Köln - diesmal auf Rang fünf (Vorjahr: sechs).

Drei Berliner Clubs unter den Top 100

Beim Voting des Fachmagazins entscheidet Köln auch wieder das innerdeutsche Duell für sich - diese Clubs sind außerdem in den Top 100 vertreten:

"Hï Ibiza" gelingt das Triple

Bester Club der Welt ist der Liste zufolge zum dritten Mal in Folge das "Hï Ibiza". Ein Triple gelang zuvor nur dem "Green Valley" in der brasilianischen Küstenstadt Camboriú - und zwar von 2018 bis 2020. Diesmal steht dieser Club auf Platz zwei.

Im "Hï Ibiza" beginnt die diesjährige Party-Saison am kommenden Wochenende. Der Eintritt für den Club mit Palmen, unweit vom Mittelmeerstrand und nur ein paar Kilometer von Ibiza-Stadt entfernt, kostet je nach Wochenende zwischen ungefähr 60 und 120 Euro.

Das 'Hï Ibiza', das 2017 seine Pforten an der legendären Playa d’en Bossa öffnete, ist eine der technologisch fortschrittlichsten Dance-Music-Destinationen der Welt.

Hinter dem drittplatzierten Club, dem "Echostage" in Washington, kommt auf Platz vier ein weiteres Party-Lokal im Ibiza-Strandort Playa d’en Bossa (katalanisch: Platja d'en Bossa): das "Ushuaïa". Es liegt quasi auf der anderen Straßenseite vom "Hï".

40 Länder auf der Liste - Europa ganz vorn

Die fünf am häufigsten aufgeführten Länder in den Top 100 sind:

Der am meisten vertretene Kontinent ist Europa. Clubs aus fast 40 Ländern werden gelistet, was die Top 100 des Jahres 2024 "vielleicht zur bisher internationalsten Liste macht", wie es das "DJ Mag" formuliert. Das Voting 2024 gebe nun einen deutlichen "Hinweis auf die Erholung der elektronischen Musikszene nach der Pandemie".

