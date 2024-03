Zu wenige Kinder: Kitas in Sachsen schließen

Wer in den letzten Jahren zum Thema Kindergartenplätze recherchierte, der reibt sich jetzt in Sachsen verdutzt die Augen. Gab es in der Vergangenheit einen stets beklagten akuten Mangel an Betreuungsplätzen , ist nun in diesem Bundesland von Kita-Schließungen die Rede. Was ist passiert? Nun, es fehlt an Kindern - oder genauer: Es wird bald an Kindern fehlen.