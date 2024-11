Gedruckte Ankunftspläne sollen weg - Bahn in der Kritik

Sozial- und Fahrgastverbände kritisieren die geplante Abschaffung von gedruckten Ankunftsplänen der Deutschen Bahn in den Bahnhöfen.

Ohne Not werden Menschen von wichtigen Informationen ausgeschlossen.

Der Aufsichtsrat der Deutschen Bahn berät heute über ein umfassendes Sanierungsprogramm. Damit möchte die Bahn in drei Jahren pünktlicher, effizienter und profitabler sein.

Pro Bahn ebenfalls gegen Abschaffung

Auf den Zugzielanzeigen gebe es zwar mehr Infos als früher und es lasse sich auf Veränderungen sowie Störungen besser reagieren. "Trotzdem nutzen viele Leute die Anzeigen nicht, sondern orientieren sich lieber in Ruhe an den Plänen."

Gelbe Abfahrtspläne bleiben

Das Unternehmen argumentiert, dass der gedruckte Ankunftsplan insbesondere wegen der "vielen Bauaktivitäten" meist eine "überholte Datenlage" darstellt. Zuverlässiger seien Monitore oder die Live-Ankunftstafel im Bahnhof sowie die dynamischen Anzeiger direkt am Bahnsteig. Digital stünden die Informationen auf bahn.de, bahnhof.de oder in der App DB Navigator zur Verfügung.

Umweltschutz, weniger Kosten und mehr Platz auf dem Bahnsteig

Eine Bahn-Sprecherin sagte AFP am Donnerstag, Datenpflege und Druck der Ankunftspläne verursachten hohe Kosten, der Verzicht auf Papier und Druck entlaste zudem die Umwelt. Das Unternehmen argumentierte zudem, der Abbau von Vitrinen schaffe Platz auf dem Bahnsteig.

