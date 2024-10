Deutsche Bahn und Telekom: Besseres Handynetz im Zug

Das sind 12 Prozentpunkte mehr als 2021. Damals begann eine Kooperation, in der die Bahn die Telekom unterstützte: Sie stellte Grundstücke für Mobilfunkmasten und Glasfaseranschlüsse bereit. Inzwischen liegen 95 Prozent dieser Strecken im Telekom-Netz sogar bei 300 Megabit oder mehr pro Sekunde.

Kaum Netz in Tunnel oder Naturschutzgebiet

Der Aufsichtsrat der Deutschen Bahn beriet jüngst über ein umfassendes Sanierungsprogramm. Damit möchte die Bahn in 3 Jahren pünktlicher, effizienter und profitabler sein.

Die Auflage der Bundesnetzagentur, an den Hauptstrecken durchgängig 100 Megabit pro Sekunde zu bieten, erfüllen die Firmen eigenen Angaben zufolge alle. Nur in manchen Tunneln und anderen Abschnitten, wo es nachvollziehbare rechtliche und technische Probleme gibt, herrscht noch Funkstille. Nun bemühen sich die Firmen, die Abdeckung entlang der Bahnstrecken zu verbessern. Den Zahlen zufolge hat hierbei die Telekom die Nase vorn.

Der Bonner Konzern räumt aber auch Schwächen im Netz ein, etwa in Naturschutzgebieten. Als Beispiel nennt er die Strecke zwischen Berlin und Rostock, die durch den Müritz-Nationalpark führt.

Handynetz an Bahnstrecken anspruchsvoller als in Wohngebieten

Das liegt daran, dass sich viele Bahnreisende das Funksignal teilen und Fensterscheiben der meisten Fernzüge die Verbindung verschlechtern, da sie das Funksignal abschirmen. Technisch gesehen ist das Handynetz an Bahnstrecken anspruchsvoller als in Wohngebieten.

Das Deutschlandticket soll vom kommenden Jahr an 58 Euro pro Monat kosten. Die Verkehrsminister der Länder verständigten sich auf eine Erhöhung um 9 Euro ab dem 1. Januar 2025 – das kommt nicht überall gut an.

Pro Bahn nicht ganz zufrieden

"Andere Staaten der Welt sind viel weiter - das ist für Deutschland ein Armutszeugnis." Neuß wohnt am Niederrhein, wo Verbindungsabbrüche auf Bahnfahrten seinen Worten zufolge noch immer Alltag sind. Auch an Gleisen in Ostdeutschland sei das Handynetz mancherorts mangelhaft.