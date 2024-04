Vodafone - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Vodafone |

Die Vodafone GmbH bietet in Deutschland Mobilfunk, DSL, Kabelinternet, Festnetztelefonie, Kabelfernsehen und IPTV an. Sie wurde 1990 in Düsseldorf gegründet und gehört mit über 67,5 Mio. geschalteten SIM-Karten im 2. Quartal 2022 zu einem der größten Mobilfunkanbieter in Deutschland. Vodafone ist ein deutsches Tochterunternehmen der britischen Vodafone Group. ZDFheute informiert zu Vodafone aktuell: Nachrichten und Hintergründe im Überblick.