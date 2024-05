Sammelklage gegen Vodafone: Über 40.000 Kunden machen mit

An einer Sammelklage gegen den Telekommunikationsanbieter Vodafone nehmen schon jetzt Zehntausende Menschen teil. Beim Klageregister des Bundesamtes für Justiz haben sich binnen einer Woche 40.445 Verbraucherinnen und Verbraucher eingetragen, wie der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) mitteilte.

Die Zahl ist vom 30. April, also eine Woche nach Öffnung von besagtem Register. Eintragungen sind weiterhin möglich, die Zahl dürfte also noch steigen.

Klage gegen Vodafone wegen Preiserhöhungen

Vodafone streicht 2.000 Stellen in Deutschland. Damit will das Unternehmen in den kommenden zwei Jahren 400 Millionen Euro sparen. ZDF-Börsenexpertin Stephanie Barrett mit Details.

26.03.2024 | 1:01 min