Mobilfunkstandard: Wie kommt der 5G-Netzausbau voran?

Die Mobilfunkanbieter peilen eine fast vollständige Haushaltsabdeckung mit 5G in Deutschland an (Symbolfoto).

Fünf Jahre nach dem Start des ersten deutschen Handynetzes im Funkstandard 5G nimmt die Telekommunikationsbranche den weiteren Ausbau in den Blick. Ein Überblick über den Stand der Dinge und die Frage, was danach kommt.

Was bringt 5G überhaupt?

Das Kürzel steht für 5. Mobilfunkgeneration. Sie ermöglicht eine schnellere Datenübertragung als der Vorgängerstandard 4G (LTE). Sind es bei 4G noch bis zu 300 Megabit pro Sekunde in den Privatkunden-Tarifen, so sind es bei 5G bis zu 1.000 Megabit. Das sind Maximalwerte, im Alltag dürfte der Speed geringer sein. Vodafone-Deutschlandchef Marcel de Groot sagt:

Er verweist als Beispiel auf die Fußball-EM : In den Stadien kamen bei Handynutzern im Vodafone-Netz Firmenangaben zufolge im Schnitt 140 Megabit pro Sekunde an, wenn ihre Smartphones im 5G-Netz waren. Bei 4G betrug der Download-Speed bei Vodafone nur etwa ein Zehntel davon.

Ein weiterer Vorteil von 5G: Die Latenz (Reaktionszeit) ist gering - das ist unter anderem für Gamer wichtig. Gut ist zudem, dass die Energie in dem Funkstandard effizienter genutzt wird.

Wie weit sind wir mit 5G gekommen?

Vodafone schaltete im Juli 2019 sein damals noch kleines 5G-Netz für Endkunden frei. Später folgten die Deutsche Telekom und O2 Telefónica mit der Netzöffnung für Verbraucher. Ende 2023 startete 1&1 als Nummer vier der 5G-Funker in Deutschland.

Zur Netzabdeckung gibt es zwei Vergleichswerte: Die erreichten Haushalte in Deutschland und die erreichte Fläche. Für Bürger aussagekräftiger ist die erreichte Fläche, schließlich wollen sie nicht nur dort Netz bekommen, wo es Häuser gibt, sondern überall, wo sie unterwegs sind.

5G-Abdeckung in Deutschland

Was ist noch zu tun bei 5G?

Die Telekommunikationsunternehmen peilen in Deutschland eine fast vollständige Haushaltsabdeckung an. Der Technikchef von O2 Telefónica, Mallik Rao, sagt:

Die Telekom hat für Ende 2025 das Ziel von 99 Prozent, Vodafone will im März 2025 bei 95 Prozent sein. Die Bundesnetzagentur will zudem eine Pflicht einführen, der zufolge 2030 99,5 Prozent der Fläche Deutschlands mit mindestens 50 Megabit pro Sekunde im Download versorgt sein muss. Diese Vorgabe ist zwar technologieoffen, also nicht festgelegt auf 5G. Der aktuell neueste Funkstandard dürfte aber auch hier eine Rolle spielen.