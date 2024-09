Deutsche Bahn: Aufsichtsrat berät Pläne für Sanierung

Im ersten Halbjahr hat die Deutsche Bahn rund 1,2 Milliarden Verlust gemacht. Bis 2027 jedoch will der Konzern mit einem Sanierungsprogramm die Trendwende schaffen.

Der Aufsichtsrat der Deutschen Bahn beschäftigt sich mit einem neuen Sanierungsprogramm für den Konzern. Damit will die Bahn nach zuletzt schlechten Monaten bis 2027 die Trendwende schaffen.

Der Bahn zufolge zielt das Programm namens "S3" auf die Sanierung der Infrastruktur, der betrieblichen Lage und der wirtschaftlichen Situation. Auf allen drei Feldern gab der Konzern zuletzt ein schlechtes Bild ab. Zwei aktuelle Kennzahlen machen das deutlich: Die Deutsche Bahn AG hat im ersten Halbjahr 1,2 Milliarden Euro Verlust nach Zinsen und Ertragssteuern erwirtschaftet. Zudem hat sie im August nur 60,6 Prozent der Fernverkehrszüge pünktlich an ihr Ziel gebracht.

Sanierungsplan der Bahn: Ziele um drei Jahre verschoben

Bis 2027 soll die Lage nun wieder Stück für Stück verbessert werden. Nach dpa-Informationen will sich die Bahn dabei weiter an der seit 2019 geltenden Dachstrategie "Starke Schiene" (DSS) orientieren. Die für 2024 angepeilten Ziele sollen nun aber etwa drei Jahre später erreicht werden.

Die Strategie fasst außerdem viele Punkte zusammen, die in den vergangenen Monaten bereits angegangen wurden. Dazu gehören etwa die Generalsanierungen von besonders wichtigen Strecken oder die Einführung eines neuen vertakteten Bausystems, mit dem der Fahrplan besser vor kurzfristigen Baustellen geschützt werden soll.

Mehr als 30.000 Menschen reisen täglich auf der meistbefahrenen ICE-Strecke zwischen Berlin und Hamburg. Bis Ende des Jahres ist sie gesperrt. Was bedeutet das für die Bahnreisenden?

Einem Bericht der "Süddeutschen Zeitung" zufolge verspricht Bahnchef Richard Lutz im 110-seitigen Sanierungsprogramm darüber hinaus mehr Pendlerverbindungen oder mehr Sprinter. Zudem will er das Flächennetz neu konzipieren. Ferner sollen die Wendezeiten der Züge verkürzt und weniger ICE in Reserve gehalten werden.

Mehr als 75 Prozent der Fernzüge sollen pünktlich werden

Wissing: "Bahn muss schwarze Zahlen schreiben"

"Alles, was wir in dieser Legislaturperiode aufgesetzt haben, ist pünktlich fertig gewesen und so wird es auch bei der Hochleistungskorridorsanierung sein", sagt Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP).

18.09.2024 | 6:24 min