Update am Morgen: Problemstau auf der Schiene

Ich finde, das hört sich gut an. Deshalb haben wir den Bundesverkehrsminister heute ins ZDF-Morgenmagazin eingeladen und fragen Volker Wissing FDP ), wer das alles bezahlen soll. Und wann die Bahn wieder pünktlich ist, und wann wieder alle Bordbistros funktionieren, und wann wieder alle Klimaanlagen funktionieren, und wann wieder alle Bahntoiletten funktionieren, und wann es wieder genug Schaffnerinnen und Schaffner gibt und Lokführerinnen und Lokführer - und wann die Deutsche Bahn so gut wird wie die Schweizer Bahn oder die Bahn in Frankreich oder in Italien oder in Portugal, selbst das würde ja reichen…