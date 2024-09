Lars Klingbeil bei "Lanz": Wüst wäre gefährlicher gewesen

Sehen Sie hier die Sendung "Markus Lanz" vom 17. September 2024 in voller Länge.

Erst Wüst, dann Söder. Nach den Rückzügen des Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen am Montag und des CSU-Chefs einen Tag später steht fest: Die Union wird mit dem CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz als Kanzlerkandidaten in die nächste Bundestagswahl gehen.

Bekommt SPD nun Wunschgegner?

Dass man es nun nicht mit Markus Söder im Wahlkampf zu tun bekommt, kommentierte SPD-Co-Chef Lars Klingbeil am Dienstagabend bei "Markus Lanz" eher kurz und knapp: "Das war erwartbar."

Aber dem 46-Jährigen war fast eine Spur Erleichterung anzumerken, als er hinzufügte: "Aber ich sage Ihnen auch, der Gefährlichste wäre Hendrik Wüst gewesen." Was meint der SPD-Chef damit?

Klingbeils Analyse dazu lautete so:

Hendrik Wüst verkörpert diesen Raum, den sowohl Merz als auch Söder nicht einnehmen. Also diejenigen, die damals Angela Merkel auch gewählt haben, die in der letzten Bundestagswahl zu uns gekommen sind, uns unterstützt haben.

Laut Klingbeil hat CDU-Chef Merz mit der Politik der Merkel-Jahre gebrochen und seine Partei seit seinem Amtsantritt schrittweise nach rechts geschoben. Unter einem Kandidaten Wüst hätte das wohl deutlich anders ausgesehen - dieser hätte, so die Einschätzung des SPD-Chefs, einen moderateren Kurs gefahren, in der Mitte.

Dort, so wird klar, liegt für Klingbeil auch 2025 der Schlüssel für einen Erfolg bei der Bundestagswahl. Gewinnen wolle man "nicht mit alter Merkel-Politik, aber mit Menschen, die in der politischen Mitte ihre Wahlentscheidung treffen".

Durch die Festlegung auf Merz eröffneten sich für die Sozialdemokraten ihrem Parteichef zufolge nun neue Spielräume, um sich zu positionieren. Diese gelte es nun, als Mitte-links-Partei zu nutzen - "bei der Rente, bei der Frage, wie schafft man Arbeitsplätze, auch bei Migrationsfragen", so der SPD-Chef weiter.

In der Generaldebatte im Bundestag hat Olaf Scholz Oppositionsführer Merz Taschenspielertricks in der Asyldebatte vorgeworfen. Merz wehrte sich gegen die "infame Behauptung".

Klingbeil: Froh über Merz - auch happy mit Scholz?

Auch Kanzler Olaf Scholz hatte zuletzt keinen Hehl daraus gemacht, dass er ganz gerne mit Merz zu tun bekäme - und das bekräftigte der SPD-Politiker auch am Dienstag wieder, auf Auslandreise in Usbekistan: "Es ist mir recht, wenn Herr Merz der Kanzlerkandidat der Union ist", sagte Scholz dort auf seine eher stoische Art vor Journalisten.

Ein Gefühl, das Klingbeil ganz offen teilte. Was sich allerdings viele, auch parteiintern, fragen: Hält die SPD mit Blick auf den Herbst 2025 auch an Scholz fest?

In einer SPD-Sitzung zur Wahl hat Thüringens Innenminister Maier gefordert, sich mehr um Ostdeutschland zu kümmern. Niedersachsens Ministerpräsident Weil stellt sich hinter Scholz.

Mit Verweis auf die Union sagte Klingbeil: "Sie werden auch Leute finden, die nicht begeistert sind von der Personalentscheidung heute. Das gehört in jeder Volkspartei dazu, dass es kritische Debatte gibt."

Klingbeil: Auch Kanzler in der Pflicht

Er selbst habe aber "die Überzeugung, dass man Wahlsiege organisieren kann". Das sei jetzt seine Aufgabe als Parteivorsitzender. Im Anschluss fiel dann ein Satz, der aufhorchen ließ: "Da habe ich eine Erwartung an alle, die mithelfen."

Und Klingbeil ließ keinen Zweifel daran, dass er damit auch explizit Olaf Scholz meinte: "Ich habe auch eine Erwartung an den Bundeskanzler, dass man jetzt mehr mit einer anderen Performance, mit einer Klarheit bei Themen, mit dem Raus aus der Moderationsrolle in dieser Regierung und dem Zeigen, dass man diese Wahl gewinnen will."