Markus Lanz - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Markus Lanz ist ein deutscher Moderator. Im ZDF unterhält er sich in seiner eigenen seit 2008 bestehenden Talkshow "Markus Lanz" mit unterschiedlichen Gästen über politische und gesellschaftliche Themen. Weiterhin betreibt er zusammen mit Richard David Precht seit 2001 den Podcast "Lanz & Precht". ZDFheute informiert zu Markus Lanz aktuell: Nachrichten, Hintergründe und ganze Sendungen in der Übersicht.

von Michael C. Starke

Biografie

Markus Lanz, geboren am 16. März 1969 in Bruneck, Südtirol, ist einer der bekanntesten TV-Moderatoren Deutschlands. Nach seinem Abitur in Brixen und ersten Erfahrungen beim Radio begann er seine TV-Karriere bei RTL. Seit 2008 moderiert er erfolgreich die Talkshow "Markus Lanz" im ZDF. Mit seiner Interviewführung und seinen Dokumentationen, etwa über Grönland und die USA, hat er sich als eine der Stimmen im deutschen Fernsehen etabliert. Auch seine Zeit als Moderator von "Wetten, dass..?" bleibt vielen Zuschauern unvergessen.