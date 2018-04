Seit 2003 ist Maybrit Illner Botschafterin für das Deutsche Rote Kreuz (DRK). Sie setzt sich im Rahmen ihrer ehrenamtlichen Botschaftertätigkeit für die Verbesserung der Lebenssituation von Menschen in Krisenregionen ein. Zahlreiche Projekt-Reisen für das Rote Kreuz führten sie nach Pakistan, Irak und Afrika und haben ihr besonderes Engagement für Aids-Waisen in Afrika geprägt. Das Schicksal dieser Kinder liegt ihr sehr am Herzen. Unermüdlich wirbt sie als Botschafterin für die weltweiten Gesundheitsprojekte des Deutschen Roten Kreuzes. Illner über ihre Aufgabe: "Mit seinem weltweiten Netzwerk hilft das Deutsche Rote Kreuz seit Jahrzehnten, die größte Not in Kriegs- und Katastrophengebieten zu lindern - und das direkt, schnell und sehr effizient. Diese wichtige Arbeit möchte ich gerne unterstützen."